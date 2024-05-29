CINQUANTA BIEMS F別注　スエードブルゾン

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CINQUANTAbeamsF別注のスエードブルゾンです。着用回数少ない自宅保管美品です。サイズは、iPhone計測アプリで測っております。置き方やや測り方により、多少の誤差はあると思いますので参考程度とお考え下さい。お色目につきましても素人撮影の為、beams等ショップのページでご確認ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。