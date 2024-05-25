マリオ ルイージ 帽子 キャップ

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昨年USJにて購入し、子供達が一度だけ着用しました。セット販売になります。お値下げ不可。どちらもサイズ調整可能です。折りたたむのではなく、なるべく形が崩れないようにプチプチで梱包してダンボールでの発送予定です。#ユニバ#マリオワールド#キッズ