❤即決大歓迎❤ 新品❣️バレンシアガ　ウエストポーチ ボディバッグ

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商品詳細
数ある商品の中から目に留めていただき、ありがとうございます(^-^)新品 バレンシアガ ウエストポーチボディバッグ ショルダーバッグ送料無料新品未使用検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。喫煙者、ペットはおりません。サイズ：横33cmx縦17cmxマチ2.8cm調節可能なプラスチックバックル付きナイロンストラップジップフロントポケットx1内側ジップポケットx1シリアルナンバーは付き付属品：保存袋丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております！※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*こちらの商品ですが、在庫に限りがございますので、早い者勝ちとなっております。お早めのお買い求めお待ちしております。♡即購入OK！♡短い間ですがお取引よろしくお願いします(ꈍᴗꈍ)#BALENCIAGA#バレンシアガ#ボディバッグ#ウエストポーチ
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