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【未使用品】▪️LOUIS VUITTON ▪️長財布
商品番号 X84106846272
商品名

【未使用品】▪️LOUIS VUITTON ▪️長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···チャコールブラウン素材···本革以前に百貨店で購入しました。お札と、カード入れの仕様になります。全くの未使用ですが、縦シワが若干入ってます。（9枚目）保証書と箱付きです。▪️素人採寸▪️縦…約18cm横…約10cm厚さ…約2㎝#LOUISVUITTON#財布#メンズ#エピ#ブラウン#人気#ブランド#長財布#札入れ#安い#未使用#美品カラー···ブラウンカラー···ブラウン素材···本革
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