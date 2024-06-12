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彫刻家　玉野勢三作　ブロンズ像　「ゆめ」 大理石台座　M　R6096
商品番号 J50991800500
商品名

彫刻家　玉野勢三作　ブロンズ像　「ゆめ」 大理石台座　M　R6096
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 14,878 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銅大きさ　高さ約１５．６cm　幅約６．５cm　重さ約９９８ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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玉野勢三 ブロンズ像 彫刻 少女 120/500-

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玉野勢三のブロンズ像の他、油彩画、銅版画、硝子製品など買い取り致し ...

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