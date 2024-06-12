FCB FC Barcelona バルセロナ　キャップ　公式モデル

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商品詳細
今年2023/8月スペインへ行きFCBarcelonaのスタジアムで公式キャップを購入しました こちらでは 手に入らない物になります 公式販売キャップです^_^空港などでは 販売を目にしませんでした^_^サイズ間違えて購入してしまった為 使っていただける方へお譲りします帽子のつばの部分の丸いのは シールになります！デザインが一色で とても合わせやすいタイプです帽子の内側も、NewEra59Fiftyに似たしっかりとした、厚みのある生地になりますサイズは ヨーロッパサイズ？画像であるようにUサイズだと思います女性でかぶれるくらいのサイズです*画像にあるバイザー上部の丸いKIDSと赤色のクラブロゴはシールです。簡単に剥がせます。カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン
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