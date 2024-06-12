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FCB FC Barcelona バルセロナ　キャップ　公式モデル
商品番号 B46528223930
商品名

FCB FC Barcelona バルセロナ　キャップ　公式モデル
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,275 円
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商品詳細

今年2023/8月スペインへ行きFCBarcelonaのスタジアムで公式キャップを購入しました　こちらでは　手に入らない物になります　公式販売キャップです^_^空港などでは　販売を目にしませんでした^_^サイズ間違えて購入してしまった為　使っていただける方へお譲りします帽子のつばの部分の丸いのは　シールになります！デザインが一色で　とても合わせやすいタイプです帽子の内側も、NewEra59Fiftyに似たしっかりとした、厚みのある生地になりますサイズは　ヨーロッパサイズ？画像であるようにUサイズだと思います女性でかぶれるくらいのサイズです*画像にあるバイザー上部の丸いKIDSと赤色のクラブロゴはシールです。簡単に剥がせます。カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン
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