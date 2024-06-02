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LOUIS VUITTON ミュルティクレ6 ダミエグラフィット
商品番号 T69309065309
商品名

LOUIS VUITTON ミュルティクレ6 ダミエグラフィット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入OKです。汚れやスレが少なく綺麗な状態です。☆商品詳細☆ブランド：ルイ・ヴィトン（LOUISVUITTON）商品名：ミュルティクレ6品　番：N62662柄　　：ダミエグラフィット種　類：キーケースサイズ：約縦6ｃｍ×横12ｃｍ×幅2ｃｍキーフックx6シリアル番号：CT2186購入店：ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品・大手リサイクルショップ鑑定済商品です。◆商品状態◆使用感の少ないお品です。☆外観：表面・角スレは少なく、目立った汚れやほつれ等はなく、形崩れもあまり感じられません。☆内側：剥がれ、ベタつき、汚れなどはなくとても綺麗です。☆金具：目立った傷もなく、綺麗です。☆簡易クリーニング済です。☆24時間以内に発送致します。☆諸事情により遅れる場合は、予めご連絡させて頂きます。☆万が一正規品でないなどの不具合があった場合は、返品・返金対応させて頂きます。ご安心ください。☆ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください。カラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming358292.html

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