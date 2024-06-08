JAM HOME MADE \u0026 ready made シルバー ネックレス

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即購入、大歓迎です！カラー...シルバー材質...シルバー装飾...その他ストーンジャムのシルバーブランドプレートネックレスシンプルなデザインで使いやすいですペンダントトップ、ブランド名の前の黒い点3つは確か何かの石だったと思いますナインとのコラボでこのブランドを知り、コラボ商品はあっという間に売り切れてなかなか手に入らなかったですね…私も数点しか手に入れられなかったです…ブランドの入り口はそんなんでしたが、今でもジャムの商品は気になって眺める事がありますこれは結構古い物ですが可能な範囲で磨いて綺麗にしましたトップ、若干キズありチェーン22×2