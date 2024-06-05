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EMERICA WINO G6 SLIP ON アクア　27cm エメリカ
商品番号 K95440409325
商品名

EMERICA WINO G6 SLIP ON アクア　27cm エメリカ
ブランド名 エメリカ
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EMERICAWINOG6SLIPONの未使用新品です。(商品の状態は、店頭展示品の為、未使用に近いにしています。)サイズは、27cm色は、アクア　です。メーカー出荷許容範囲内のスレ、小傷、汚れはあります。店頭展示品を購入後、保管していました。(小キズ、スレ、汚れはあります。画像参照ください。)白サイドソールに汚れがあります。箱、タグなど画像掲載されていないものは、付属しません。ゆうゆうメルカリ便簡易梱包にて発送いたします。(透明ビニール袋に入れ、紙袋に入れる簡易梱包です。ご了承していただき、ご購入お願い致します。)スケートシューズ　スケーターシューズスケシュースニーカースケシュースケボーシュースウェード　emericaG6フォーム　G6FOAM　値下げできないです
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25.0cm/7.0
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