EMERICA WINO G6 SLIP ON アクア　27cm エメリカ

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EMERICAWINOG6SLIPONの未使用新品です。(商品の状態は、店頭展示品の為、未使用に近いにしています。)サイズは、27cm色は、アクア です。メーカー出荷許容範囲内のスレ、小傷、汚れはあります。店頭展示品を購入後、保管していました。(小キズ、スレ、汚れはあります。画像参照ください。)白サイドソールに汚れがあります。箱、タグなど画像掲載されていないものは、付属しません。ゆうゆうメルカリ便簡易梱包にて発送いたします。(透明ビニール袋に入れ、紙袋に入れる簡易梱包です。ご了承していただき、ご購入お願い致します。)スケートシューズ スケーターシューズスケシュースニーカースケシュースケボーシュースウェード emericaG6フォーム G6FOAM 値下げできないです