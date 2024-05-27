米津玄師 USJ やりすぎコラボ スヌーピー トートバッグ

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商品詳細
2016年の米津玄師さんとUSJのコラボ商品です。2回ほど使用しました。端のピンクのシミ(写真2枚目)持ち手の部分の黄ばみ(写真3枚目)中の汚れ(写真4、5枚目)など目立ちはしませんが汚れはあります。机が汚れており申し訳ございません。また、素人保管、古いもののため神経質な方は御遠慮くださいm(__)m即購入OKグッズ種類···エコバッグ/トートバッグ
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