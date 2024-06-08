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PORTER 二つ折り財布　カレント
商品番号 K59124912953
商品名

PORTER 二つ折り財布　カレント
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前にPORTERの店舗で購入いたしました。使用期間は一年ほどでです。少し使用感はあります。箱はあります。気になるところがありましたらコメントください写真を追加いたします。財布形···二つ折りカラー···ブラックサイズ：縦幅9.5cm横幅12cmマチ2cm
http://narcologia.ru/goods/moped884368.html
http://narcologia.ru/goods/mythic994835.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce218455.html

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