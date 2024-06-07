送料無料☆スラッシュカット フープピアス シルバー 銀 太め

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フォロー割引適用管理番号：0820051509-697※こちらは両耳(ペア)での販売ですピアスサイズ：直径(外径)20mm程度×幅最大3.2㎜程度ゲージサイズ：18ゲージ（18G） ※誤差ありコンディションレベル：新品コンディションの備考：新品未使用品ですが海外製品のため、購入時より表面に小キズや当たりキズ歪みや若干のくすみ等がある場合がございますまたポスト部分に若干の歪みがございます。無理に曲げますと破損の原因となりますのでご注意ください商品説明：シンプルで洗練されたデザインですので単品はもちろん重ね付けしてもオシャレですよ^^g-dragonCAREERINGキャリアリングBTS防弾少年団登坂EXILE三代目JSoulBrotherscareering501PLACEBOキャリアリング松田翔太好きにも！素材：シルバー925※本品はノーブランド品となります□商品について詳細は画像や商品説明・自己紹介文を必ず参照くださいませカラー···シルバーピアス形···リング・フープ