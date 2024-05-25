☆マグパール　美品☆　８㎜　長さ50㎝　肩こり改善

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます！●商品名マグパール 美品使用回数少なめ！８㎜ 長さ50㎝ 肩こり改善●状態欠け、傷などありません。※状態は画像にてご確認ください。●付属品専用ケース、説明書※即購入OKです素人の簡易検品になります。他に質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。トラブル防止の為、ご理解頂ける方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/peroration327715.html
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