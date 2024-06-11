60 19号 新品 TOM WOOD メッシュ リング シルバー トムウッド

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商品詳細
6019号新品TOMWOODMESHRINGシルバー定価54,499円TOMWOODトムウッドメッシュリング指輪ジュエリー925※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。【サイズ】[表記]60(公式サイズガイド：19号/実寸：約19号)【色柄/素材】Recycled925sterlingsilverWhiterhodiumplating【状態】箱/ケアタグ付きの新品です。【コメント】私自身がTOMWOOD正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。公式の日本円定価は54,499円です。メッシュ・リングは、人気のクッション・シグネット・リングをベースに、建築のフレームワークの内部構造からインスピレーションを得て再構築したクラシックなリングです。ポリッシュ仕上げのスターリングシルバー925を使用し、表面を強化し変色を防ぐためにホワイトロジウムを施しています。トムウッドのジュエリーは、日常を共にするデイリージュエリーとしてはもちろん、ユニセックスに向けたギフトとしてもおすすめです。お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。(Ref.No270SA28377)※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。#cypher商品一覧
http://narcologia.ru/goods/hesitantly315884.html
http://narcologia.ru/goods/injure84267.html
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