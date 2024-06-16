国鉄 ⭐︎未使用⭐︎ 制服 ナッパ服 セットアップ 白タグ

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国鉄ファンの方必見です✨コレクションにいかがでしょうか^^日本国有鉄道国鉄JNRJapaneseNationalRailways日本国有鉄道時代のナッパ服の新品未使用の上下です。白タグの物です。上着、ズボンともに懐中時計用のポケットがあります。素材はコットン混生地です。日本人の体型に合ったコンパクトな作りです。日本製で、しっかりとした縫製だと思います。お色はネイビーです。今の時代でも通用するデザインかつ機能的で、ラグランシルエットが素敵だと思います。オシャレに着ていただくのももちろん、コレクションとしても♪新品で、長期間保管されていました。貴重なデッドストックで、水通しもしていません。上着は赤リボン、ズボンは紫リボンが残っております。サイズ：上着並2号型 身幅53㎝ 着丈69㎝ズボン3号型 ウエスト86㎝(紐で調節可能)総丈100㎝ 股下69㎝多少の誤差はご了承下さい。上着：襟部分に色褪せの変色があります。ズボン：左前部分に引っ掻きの線のようになっている箇所があります。長期間保管のお品であることを御理解いただき、ご検討ください。匿名配送のメルカリ便で、小さく畳んで発送させていただきます。配送中に出来た皺等につきましては、ご了承ください。#国鉄ここ⬆︎こちらから、私の出品の国鉄グッズ関連品のおまとめできます。カラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬