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商品詳細
シンパシーオブソウルのK10ゴールドのブリリアンスリングです。槌目模様になっています。サイズは14.5号ぐらいかと思います。わかりづらいですが内側にK10刻印あります。中古品ですので神経質な方はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/assessor56703.html
http://narcologia.ru/goods/message759827.html
http://narcologia.ru/goods/freshman571556.html
s.o.s fp シンパシーオブソウル K10 ゴールド ブリリアンスリング-
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SYMPATHY OF SOUL｜リング | ゴールド
Oval Signature Ring - K18Yellow Gold w/Diamond（オーバルシグネチャーリング - K18イエローゴールド w/ダイヤモンド） SYMPATHY OF SOUL（シンパシーオブソウル）
メンズアクセサリー｜メンズリング｜シンパシーオブソウル｜S.O.S fp
SYMPATHY OF SOUL｜リング | ゴールド
【受注販売商品 納期：2週間】Brilliance Bangle - K18Yellow Gold（ブリリアンスバングル - K18イエローゴールド） SYMPATHY OF SOUL（シンパシーオブソウル）
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