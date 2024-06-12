Vintage BARBOUR wax cotton blouson L

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BARBOURwaxcottonblousonバブアー ワックスコットンブルゾン*detail*size-L着丈-69cm身幅-70cm裄丈-88cm袖丈-cm(採寸につきまして、誤差は生じます)color ブラックmaterial_オイルドコットンcountry_イギリスyear_90年代終盤condition-waxcottonblousonレッドライニング、ブラックレザーの襟、ブラックのジップパーツスペイ、トランスポートと並ぶショート丈のラインナップ。トランスポートのような丈感。身幅調整付きでビッグサイズで非常に良いシルエットバランスです。全体的に良好なコンディションでまだまだご使用していただけます。袖先にスレ、右袖先に傷、右袖二の腕辺りにピンホールがございます。画像をしっかりとご確認いただき、分からないことはご質問をお願い致します。ビンテージバブアーにご理解いただける方のご購入をお願いします。