USAビンテージ USAF エアフォース ミリタリー カレッジリング 米軍

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ScreamingEaglesAirAssault-101stAirborneDivision-USScreamingEaglesParatroopers[ベトナム戦争期アメリカUSエアーフォースイーグルデザインリング20号19gMADEINUSA]ベトナム戦争期(1955~1975)にK10ゴールドで製造された希少なUSミリタリーリング。その希少かつ高価なリングを原型にし、戦中～終戦後間もなくに重厚なブラスで鋳造されたヴィンテージ・リプロダクションリング。デザインはもちろん、\"K10USA\"の刻印から細部の傷までをも原型を忠実に復元。グリーンのシンセティック・エメラルドとブラスの渋いコンビネーション。メッキ仕上げではないのでブラスの無骨な素材感とこれからの経年変化も楽しめる。重さは19gの手にズッシリと感じる重厚感。写真撮影時はあえてヴィンテージの風合いを残すために磨きをしていませんが、ご希望の場合には磨きサービスいたしますので、その旨をご購入時にお伝えください。◆こちらの商品はメンテナンス等を行っております。写真はすべて現物です。ご安心してお買いお求めください◆◆他にも#アメリカ#フランス#イギリス#イタリアなどの40s、50s、60s#ヴィンテージ、#アンティークアクセサリーやアメリカンオプティカル(americanoptical)やボシュロム(bausch\u0026lombb\u0026l)やタートオプティカル(tartoptical)をはじめとする#メガネ#フレーム、ポスター、#雑貨、古着などのアイテムを多数出品していますので、是非ご覧ください◆・コンディション-ヴィンテージ★★★★★写真の通り、使用に差し支えのある傷や劣化は一切ありませんので、これからも永くご愛用いただけます。※現行品の新品とは異なります。デッドストック、ヴィンテージ品にご理解のある方のみご購入ください。・サイズ20号最大高さ21mm/最小高さ7mm/最大厚み8mm/最小厚み1.5mm・重量19g・生産国アメリカ・年代推定1950-1970年代・カラーゴールド/ブラウン系材質···ゴールド