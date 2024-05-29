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ヴィヴィアンウエストウッド　指輪　リング
商品番号 E48791389010
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　指輪　リング
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨ヴィヴィアンウエストウッド　指輪　リング色　シルバー刻印あり❗️(画像3、4ご参考ください)ロゴあり❗️freeサイズ　13号ぐらいです。付属品無しキズやスレなどはありませんので、美品です！早い者勝ち❗️２点以上買いまとめ割引あり✨
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