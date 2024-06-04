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90s HIGHLANDER ハイランダー クロス ペンダント シルバー925
商品番号 Y88256657183
商品名

90s HIGHLANDER ハイランダー クロス ペンダント シルバー925
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HIGHLANDERハイランダー90sビンテージクロスペンダントトップ※チェーンは付属しません●刻印　HIGHLANDER925●素材　シルバー925●サイズ　約W2.4×H4.6cm/重量約14.9g●付属品　なし【状態】中古品使用による擦れ傷、くすみがあります簡易クリーニング済みです多少の使用感はありますが十分お使い頂けます#HIGHLANDER#ハイランダー
http://narcologia.ru/goods/calling143650.html
http://narcologia.ru/goods/conception216757.html
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