90s HIGHLANDER ハイランダー クロス ペンダント シルバー925

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商品詳細
HIGHLANDERハイランダー90sビンテージクロスペンダントトップ※チェーンは付属しません●刻印 HIGHLANDER925●素材 シルバー925●サイズ 約W2.4×H4.6cm/重量約14.9g●付属品 なし【状態】中古品使用による擦れ傷、くすみがあります簡易クリーニング済みです多少の使用感はありますが十分お使い頂けます#HIGHLANDER#ハイランダー
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