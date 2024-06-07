THE NORTH FACE ザノースフェイス　ナイロンメッシュキャップ　好配色

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◎商品説明THENORTHFACEザノースフェイスのヴィンテージキャップ横はメッシュ、真ん中はナイロン素材でスポーティ感もあり、フォションの崩しとして使用もできる一品になります。ネイビー×イエローという絶妙なカラーで、可愛さもあり、周りとの差をグッとつけることができると思います。この機会にぜひいかがでしょうか。◎サイズ表記Mツバは横に長く、顔が大きい私でもジェットキャップ風にカッコよく被ることができました。後ろのゴムで絞り調節可能なので、頭の大小限らず調節することができます。◎カラーネイビー（青）×イエロー×ブラック◎状態ヴィンテージ品ですが、特に目立った傷や汚れはなく美品だと思います(^^)何か気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください！