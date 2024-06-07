PRADA ナイロン バケットハット Lサイズ

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商品詳細
プラダRe-NylonバケットハットサイズLカラー黒BLACKNERO定番のプレートロゴ。プラダのナイロンバケットハットになります。自身で着用していましたが、あまり着用する機会が無いため出品いたします。目立った傷や汚れは見受けられず、とても綺麗な状態だと思います。お値下げ交渉など、お気軽にコメント下さい！出来る限りお応えしたいと考えております。よろしくお願いいたします。素材···ナイロンカラー···ブラック
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