2023年度用　介護支援専門員実務研修テキスト

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商品詳細
『新品・未使用品】※新品同様のテキストがお安く手に入りますよ(^^)「介護支援専門員実務研修テキスト」3冊セット定価:￥10,780#本#社会／社会・福祉2023年7月18日に購入したばかりの新品です(^.^)本年度、受講するつもりで買いましたが、事情により受講を取りやめました。全くページすらめくっていないので、新品同様です。お買い求めいただきやすい値段に設定しております。よろしくお願いします。
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