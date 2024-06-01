

混沌を往く―北京・上海・広州・重慶 混沌を往く―北京・上海・広州・重慶



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集- 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集-



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour - 小川 ... 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour - 小川 ...



混沌を往く―北京・上海・広州・重慶 混沌を往く―北京・上海・広州・重慶



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour - 小川 ... 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour - 小川 ...



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 : 小川節男 | HMV&BOOKS online ... 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 : 小川節男 | HMV&BOOKS online ...



小川節男 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 | まんだらけ Mandarake 小川節男 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 | まんだらけ Mandarake



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour - 小川 ... 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour - 小川 ...



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集-eastgate.mk 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 小川節男写真集-eastgate.mk



混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour（With ... 混沌を往く 北京・上海・広州・重慶 / A Radical Chaotic Tour（With ...



福袋 Y0870【大塚英志／田島昭宇／森美夏】B6判／計29冊／『魍魎戦記摩 ... 福袋 Y0870【大塚英志／田島昭宇／森美夏】B6判／計29冊／『魍魎戦記摩 ...



ゆびたこ 絵本 宅込 64.0%OFF zicosur.co ゆびたこ 絵本 宅込 64.0%OFF zicosur.co



専門ショップ アルク ヒアリングマラソン テキスト11冊、CD23枚付き ... 専門ショップ アルク ヒアリングマラソン テキスト11冊、CD23枚付き ...

「混沌を往く北京・上海・広州・重慶小川節男写真集」小川節男定価:￥2900#小川節男#小川_節男#本#芸術／絵画・彫刻日本の写真家・小川節男の写真集『混沌を往く北京・上海・広州・重慶/ARadicalChaoticTour』。本書に記載された略歴には、1952年埼玉県川口市に生まれ、80年代以降伝説のお笑い演芸誌「カジノフォーリー」でデビュー。以降当誌に「都市徘徊」のシリーズを連載されていたそうです。そして、本書がカジノフォーリーの編集長も務めた竹本幹男のサポートとプロデュースにより刊行された写真集で、80年代〜90年代にかけて「中国」を舞台に撮影された図版で構成されています。デモと武力弾圧による「天安門事件」に遭遇した写真家が、当時の混沌した中国にどことなく惹かれ、10年近くの間に撮りためたスナップ。事件を機に殺された兵士の遺体、犯罪者の公開裁判、裸体の浮浪者などなど、タイトルの通りまさにラディカルな図版が収録されている一方、民衆の「決定的瞬間」を捉えた絶妙なスナップなど、20年以上前の中国の実情がリアルに描写された一冊です。