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商品詳細
宝塚ファーストフォトブックvol.3表紙、裏表紙は多少の傷がありますが、目立った汚れや折れはありません。柚香光アクリルキーホルダー新品、未開封素人保管ですので、気になる方はご遠慮ください。中古品であることをご理解の上ご購入ください。
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宝塚ファーストフォトブック vol.3 柚香光 アクリルキーホルダー - その他
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