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- 【太鼓三点セット】 和楽器 和太鼓 締太鼓 台座 バチ
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商品詳細
太鼓：直径34cm、高さ14cmバチ：長さ33cm詳細はわかりませんが、昔、祖父が使っていた太鼓になります。かなり古い太鼓ですので、使用感や傷はありますが、致命的な破れなどはなく、今でもいい音が鳴ります。趣味で太鼓を始めようか、と検討している方にオススメします。※中古品ですので、3Nでお願いします。
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