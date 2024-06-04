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【太鼓三点セット】　和楽器　和太鼓　締太鼓　台座　バチ
商品番号 K89516139542
商品名

【太鼓三点セット】　和楽器　和太鼓　締太鼓　台座　バチ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

太鼓：直径34cm、高さ14cmバチ：長さ33cm詳細はわかりませんが、昔、祖父が使っていた太鼓になります。かなり古い太鼓ですので、使用感や傷はありますが、致命的な破れなどはなく、今でもいい音が鳴ります。趣味で太鼓を始めようか、と検討している方にオススメします。※中古品ですので、3Nでお願いします。
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