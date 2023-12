TWICEダヒョンの写真集、アートボード、タペストリーのセットになります。・写真集は、1度パラパラと流し見した後保管…(海外製品の為、元々本を覆うフィルムには小傷アリです。)・アートボードは新品を購入しケース内にて保管…(ダンボール無し。外装は剥がしていません。)・タペストリーは日が当たらない場所に引っ掛けて飾っていました。(やや箱にダメージあります。)グッズ集めを引退の為出品します。ダヒョン推しの方にお譲り出来ればと思います!即購入OKです、よろしくお願いいたしますm(*__)mトゥワイスミナモモサナMISAMOonceジヒョツウィチェヨンジョンヨンナヨン



商品詳細ページ | ONCE JAPAN OFFICIAL SHOP | TWICE ソロ写真集『Yes ...



jp.ktown4u.com : [フォトブック] Dahyun - Yes, I am Dahyun. / 1ST ...



jp.ktown4u.com : [フォトブック] Dahyun - Yes, I am Dahyun. / 1ST ...



商品詳細ページ | ONCE JAPAN OFFICIAL SHOP | TWICE ソロ写真集『Yes ...



Amazon.co.jp: トワイス ダヒョン DAHYUN TWICE - Yes, I am Dahyun ...



Yes,I am Dahyun. Apple green ver. ソロ写真集 安い売品 atddetailing ...



Kakao M DAHYUN TWICE - Yes, I am Dahyun. 1ST PHOTOBOOK (Apple ...



商品詳細ページ | ONCE JAPAN OFFICIAL SHOP | TWICE ソロ写真集『Yes ...



My “Yes, I am Dahyun” photo book (Apple Green ver.) arrived!!! : r ...



速くおよび自由な Yes, I am Dahyun Green Apple ver. K-POP/アジア ...



TWICE – Yes, I am Dahyun. (1st Photobook) – Bak Bak K-Pop Store



TWICE ダヒョン 写真集 yes i am dahyun Apple Green ver.(アジアン ...



TWICE Yes I am Dahyun Apple green ver. 1st Photobook Photocard Postcard Full Set



TWICE Yes I am dahyun beige apple green ver 1ST PHOTOBOOK POSTCARD ...



TWICE ダヒョン 1st PHOTOBOOK [Yes, I am Dahyun.] | KPOP商品 情報