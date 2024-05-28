Memory of jade 翡翠亭 和泉つばす　ましろ色シンフォニー

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商品詳細
しばらく売れなければセット販売に移行します。140pフルカラーイラスト集こちら、ずっと大切にしてきた物です。暗所保管で綺麗です。めちゃくちゃ分厚くて表紙のデザインから美しいです。パラパラめくった程度しか見てませんが、ましろ色シンフォニーのイラストもあります。涼香先生(涼屋)のゲストイラストもあります。らくらくメルカリ便(匿名配送)もしくは、ゆうゆうメルカリ便(匿名配送)での発送になります。
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