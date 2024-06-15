PS5 デジタルエディション 本体

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商品詳細
ほぼ未使用品を譲り受け、数時間使用しましたが使う時間がなく出品します。(型式:CFI1200B01)画像の通り綺麗な状態で付属品も全て揃っています。写真7枚目の通り、外箱にわずかに打痕があります。今週土日自宅を外しており、発送は日曜夜になります点ご了承いただければ幸いです。
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http://narcologia.ru/goods/freshman996556.html
http://narcologia.ru/goods/moisture979069.html
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