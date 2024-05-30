PS5 CFI-1000A 本体 ワイヤレスコントローラー ディスクドライブ

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商品詳細
◆商品PS5CFI-1000A本体ワイヤレスコントローラーディスクドライブ◆付属品・箱・本体・コントローラー・スタンド・電源ケーブル・USBケーブル・HDMIケーブル・説明書◆商品状態動作確認済み。使用に伴う傷などがございます。コネクタ部分に傷があります。詳しい状態は写真にてご確認をお願いします。◆発送プチプチ梱包し、箱に入れてお送りいたします。
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