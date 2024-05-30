映画の演技　マイケル・ケイン　矢崎滋　訳　劇書房　貴重　矢崎滋献本サイン入り

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「映画の演技」MichaelCaine/矢崎滋 マイケル・ケイン劇書房構想社1994年第2刷マイケル・ケインの貴重な本です。矢崎滋さんが献本したもののようです。自分は東京の古本屋さんで何十年か前に購入しました。マイケル・ケインファン必須の本です。経年劣化によるカバー、天、小口、地にシミ、汚れ、ヤケなどあります。裏表紙見返しにほぼ目立たない鉛筆あとあります。(本文部に書き込み等はありません)本文部は周りに微かシミがしみているところ、ヤケをのぞいてはきれいで読む、みるぶんには全く問題ありません。(天、小口、地にシミはありますが本文部はヤケ以外きれいです。)写真にておおまかな状態確認おねがいします。クリーニング後アルコール除菌済みです。あくまで古い本ですのでご了承くださるかた、よろしくおねがいします。♣購入希望のかたはお手数ですがプロフィール一読おねがいしますm(__)m♦特別値下げ中です！#MichaelCaine#Michael_Caine#マイケル・ケイン#矢崎滋#矢崎_滋#劇書房#本#芸術#アート・エンタメ#アート#エンタメ#映画#映画の本#洋画#外国映画#イギリス映画#演劇・映画#映画スター#映画俳優#映画の演技#イギリス#英国#英国俳優#献本#献本サイン入り#サイン入り#貴重#希少#レア#キングスマン#十億ドルの頭脳#アルフィー#ミニミニ大作戦#泥棒貴族#狙撃者#探偵・スルース#殺しのドレス#デストラップ・死の罠#勝利への脱出マイケル・ケイン映画の演技矢崎滋貴重本献本サインいりサイン本