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木村清五郎 小鐶 金ちらし 共箱入
商品番号 S93888087356
商品名

木村清五郎 小鐶 金ちらし 共箱入
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。未使用、経年保管品です。茶道具現在価格17,800円のお品です。
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