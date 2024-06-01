アルク　ヒアリングマラソン　テキスト11冊、CD23枚付き

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アルクのヒアリングマラソン1年分です。テキストは2008年7月〜2009年5月までの11ヶ月分 計11冊CDは2008年6月〜2009年5月までの12ヶ月分の各月2枚計23枚（10月のみ1枚）テキストのマンスリーテストの箇所（各月最後の5〜6ページ）のみ書き込みがあります。写真にあるものが全てです。