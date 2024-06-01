堀辰雄 旅の繪 宮下登喜雄 銅板画

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商品詳細
堀辰雄/旅の繪限定200部です。シリアルナンバーは30番台です。箱に擦れと凹みが多少あります。本の外装は良好です。中は経年による汚れのある部分がありますが、良好な方かと思います。値下げ不可です。神経質な方はご遠慮下さい。
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