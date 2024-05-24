NEWS EXPO ペンライト ネックストラップ アクリルスタンド

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ご覧いただきましてありがとうございます。商品説明NEWSEXPOコンサートグッズペンライト (未開封未使用)アクリルスタンド2種 (未開封未使用)ネックストラップ (袋のみ開封し、留め具を外しましたが、未使用です。)友人分として購入しましたが、コンサートに行けなくなってしまった関係で出品しております。一度人の手に渡ったものとなりますので、気になさる方のご購入はご遠慮下さいませ。ご質問等ございませんでしたら、このままご購入頂いて構いません。何卒よろしくお願い致します。