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NEWS EXPO ペンライト ネックストラップ アクリルスタンド
商品番号 W50087963149
商品名

NEWS EXPO ペンライト ネックストラップ アクリルスタンド
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。商品説明NEWSEXPOコンサートグッズペンライト　(未開封未使用)アクリルスタンド2種　(未開封未使用)ネックストラップ　(袋のみ開封し、留め具を外しましたが、未使用です。)友人分として購入しましたが、コンサートに行けなくなってしまった関係で出品しております。一度人の手に渡ったものとなりますので、気になさる方のご購入はご遠慮下さいませ。ご質問等ございませんでしたら、このままご購入頂いて構いません。何卒よろしくお願い致します。
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