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YOUNG SONG　月刊明星　付録
商品番号 D11976574186
商品名

YOUNG SONG　月刊明星　付録
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 14,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①１９８１年１２月号②１９８２年１月～１２月号（９月・１１月・１２月号は表紙に落書きあり。）※写真ご参照ください③１９８３年１月～８月、１０月～１２月号（９月号がありません）（１月号の表紙と２月号の裏表紙に落書きあり）④１９８４年１月～８月、１０月～１２月号（９月号がありません）⑤１９８５年１月～１２月号（１２月号５８ページあたり、破れている箇所があります）※写真ご参照ください⑥１９８６年１月～４月号全部で５１冊。全冊、色褪せなど経年による劣化がみられますので、中古品ということをご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。ご質問などがありましたら、お気軽にご連絡ください。
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