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【2個セット】S.H.Figuarts 1UPキノコ\u00261UPプレート
商品番号 B51374540138
商品名

【2個セット】S.H.Figuarts 1UPキノコ\u00261UPプレート
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方のページをご覧頂き、ありがとうございます。こちらの商品は、❮セット品❯になります。「S.H.Figuartsヨッシー先着購入特典」1UPキノコ\u00261UPプレート商品の状態は、箱にヤケ、値札シールを剥がした跡があります。その他は写真でご判断願います。※内容物確認の為、開封しておりますので、未使用に近い状態にしてあります。※バラ売りはご遠慮願います。一度人の手に渡っていることをご理解頂ける方のみご検討下さい。また、完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。#マリオ#ルイージ#ヨッシー#キノコ#きのこ#フィギュアーツ#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/stepchild249852.html
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