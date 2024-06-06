未開封新品 aBUTTON Vol.5 自然 山本舞香 Blu-ray 美少女

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ご覧頂き、ありがとうございます。廃盤となっており、奇跡に近い未開封新品です。私の出品でしか入手出来ないかと思います。かなり希少なものかと思いますので、綺麗なものをお求めの方は検討下さい。中古でもかなり希少なものかと思います。早い者勝ちです。「aBUTTONVol.5_自然:山本舞香」山本舞香定価:￥2,750#山本舞香#CD・DVD「美少女図鑑」で一躍注目を浴び、無邪気であどけない表情が印象的な若手注目株の山本舞香が出演する、『aBUTTON(エーボタン)』を収録！！アイドル[収録内容]写真88点+ムービー17点（約12分）[特典内容]未公開シーン5点（約3分）、メイキングムービー1点（約7分）[封入特典]■オリジナルブックレット（16P）スリーヴ仕様