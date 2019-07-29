MINECRAFT NEWニンテンドー2DS LL CREEPER EDIT…

ジョーシンネットにて購入。送られてきた箱のまま保管しておりました。このダンボールに入れて発送させていただきます！クリーパーがかわいすぎて使えず(笑)置いておくのももったいないので、誰か使ってあげてください♪︎♪︎おまけで保護フィルムつけときます(^^)Nintendo他ゲーム機本体MINECRAFTNEWニンテンドー2DSLLCREEPEREDITIONcolor:フクスウショクポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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