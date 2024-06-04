ヤマハ フルート 211

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８年ほど前に小6の子供用に購入したもの すぐに小学校を卒業してしまい、それ以後は使わず仕舞っていたものを、最近見つけて出品することにした次第です 本体、ケースともにキズや劣化は見られませんが、未使用というわけではありませんので、ご了解いただきたく思います 値下げ可