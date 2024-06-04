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ヤマハ フルート 211
商品番号 C88039766327
商品名

ヤマハ フルート 211
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

８年ほど前に小6の子供用に購入したもの　すぐに小学校を卒業してしまい、それ以後は使わず仕舞っていたものを、最近見つけて出品することにした次第です　本体、ケースともにキズや劣化は見られませんが、未使用というわけではありませんので、ご了解いただきたく思います　値下げ可
http://narcologia.ru/goods/moped89368.html
http://narcologia.ru/goods/browse710191.html
http://narcologia.ru/goods/choice398885.html
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