ヤマハ フルート 211

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商品詳細
８年ほど前に小6の子供用に購入したもの すぐに小学校を卒業してしまい、それ以後は使わず仕舞っていたものを、最近見つけて出品することにした次第です 本体、ケースともにキズや劣化は見られませんが、未使用というわけではありませんので、ご了解いただきたく思います 値下げ可
http://narcologia.ru/goods/moped89368.html
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