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塗師祥一郎作北の海になります。実家に長年飾っていたものを譲り受けましたが今の家には合わないため出品いたします。状態は良い方だとおもいます。すり替え防止のため返品は不可です。高額商品になりますので質問、写真追加、なんでも仰ってください。実物が確認したいのであれば住所開示いたしますので何なりと言って下さい。本当に価値のわかる方の手に渡れば幸いです。宜しくお願いします。