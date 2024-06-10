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FF1・2 FF4 FF5 FF6 FINAL FANTSY GBA
商品番号 V32454647143
商品名

FF1・2 FF4 FF5 FF6 FINAL FANTSY GBA
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GBA版のFF1・2とFF4とFF5とFF6のセットとなります。動作確認済みです。セーブデータも残っていたので電池も大丈夫です。GBAの4と5と6はGBAにしかない追加要素があるのでオススメです。特に5はGBA版が一番良いと思います。よろしくお願い致します！
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