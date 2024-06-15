動作品　Nintendo Switch 本体とジョイコン　新型　2022年製

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCH2022年製 新型 バッテリー強化版有機ELモデルではありません。※バラ売り、値下げ不可。ジョイコン左右だけで5000円ほどするので安いかと思います。画面も含めて全体的に目立つ傷はなくきれいめです。本体裏の引っ掻き跡もほぼありません。強いて言えばジョイコンに光に照らすと見える透明な引っ掻き跡が見えます。写真1の本体とジョイコン左右のみです。ドックや充電器、動作確認のゲームソフトは付きません。充電はUSBタイプCケーブルがお手持ちにあれば可能です。なければ100均で買えます。外装に割れひどいホコリのつまりなどはなし。それぞれ写真にて判断お願いします。動作確認はゲームソフトのプレイ、全てのボタンの効き、タッチパネルの効き、sdカードの認識、ネット接続できるか、別本体のドックに接続してTVモードでのプレイと充電できるか、別本体の充電器を直接挿して充電できるか、イヤホンからの音出しを確認しました。アルコールティッシュで簡易清掃後初期化して充電して発送します。発送はネコポス専用のダンボール箱に入れてしっかり梱包して発送します。中古品であることと上記の点ご理解いただける方はよろしくお願いします。ネオンレッド ネオンブルーゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoニンテンドースイッチ