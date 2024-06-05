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CFI-1100A01ディスクドライブ搭載モデル動作確認済み、初期化済みです。昨年購入しましたが、使用頻度が低いため出品いたします。目立つ傷汚れはないと思いますが、一度人の手に渡った中古品になりますのでご理解の上ご購入お願い致します。素人検品になりますので見落としもある場合がございますのでご了承下さい。すり替え等防止の為、返品交換などは一切お断りさせていただきます。あくまで自宅保管品ですので、神経質な方や細かい点を気にされる方はご購入をお控えください。「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5