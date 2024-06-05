PSVITA シュタインズ・ゲート ダブルパック 初回限定版

即購入歓迎！ご覧いただきましてありがとうございます。PSVITA用ソフト「STEINS;GATEダブルパック初回限定版」の出品です。特典の箱未開封と思われます（複数固定されてあるテープの内、1か所だけ切り込みが認められますが未開封と思われます）。外箱並びにその他の付属品及び状態に関しましてはお写真にてご確認頂けますようお願いいたします。※特典コード系のものが封入されていた場合、全てご使用いただだけないものとご認識をお願いいたします。プレイ用とご認識いただき、過度に状態をお気になされる方はお控えくださいませ。佐川急便にて発送いたします。※匿名配送は過去に営業所（集荷含む）や、コンビニでの伝票貼り間違えなどのトラブルが多発したため今年よりほぼ全ての発送を佐川急便に委託しております。何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。※誠に勝手ながら送料の関係上、北海道、沖縄、離島へお届けは、宅急便、ゆうパックのいずれかに変更し発送いたします。ご了承くださいませ。佐川急便の場合、時間帯指定可能でございます。午前中（8時〜12時）、12時～14時、14時～16時、16時～18時、18時～20時、18時～21時、19時～21時でご指定いただけます。ご希望でしたらご購入後にお申し付けください。なお、一部地域では時間帯指定お受け出来ない場合がございます。その場合は恐れ入りますが【指定なし】にて発送させていただきます。ご不明な点がございましたら、ご購入前にお尋ねくださいませ。



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