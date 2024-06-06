【河合奈保子】写真集　「NAOKO 5TH ANNIVERSARY」

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御覧いただき有難うございます。河合奈保子の写真集です。当時物です。写真集は美品ですが、カバーなどの付属品のうち、定期サイズ生写真がありません。また写真集以外は汚れ傷みもあり、ジャンク品とお考えください。あくまでもオマケとお考えください。宜しくお願い致します。