NINTENDO SWITCH 任天堂Switch 本体

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CON新たにSwitchを購入したため出品致します。梱包の箱は有機el版の箱に入れて発送を考えてますが、保証の部分はカットさせていただきます。箱だけ新型Switchということをご了承ください。任天堂Switch本体本体完品セットです。製造年月日2018年旧型動作確認済み画面の保護シートアルコール拭きするために剥がしましたが、利用中はずっと貼っていました。ジョイコンをしながら操作もできますが、接触悪いこと有り。（新しいジョイコンにするとなおるのかは不明。）ジョイコンは取り外して使うこともできるので問題なく遊べます。コード関連問題なし。ドックはたまに接続悪いですが普通に使えます。本体小傷あり。画面は問題なしかと思います。Switchはジョイコンの調子が悪くなることが多々あり、こちらの色のジョイコンは新たに購入して使ってました。一通り自分が気になることを記入しましたが気になることは事前にご質問下さい。ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#任天堂Switch#ジョイコン#完品