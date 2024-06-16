ORTオックスフォードリーディングツリー⭐︎専用本棚3個セット

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商品詳細
ORTオックスフォードリーディングツリー専用の本棚です。韓国のオックスフォードのお店でORTを購入した際についてきました。日本では手に入らないと思います。ORTのサイズにぴったりで、手前に音声ペンも入れられますし、奥に大きなハードカバーの絵本も入れられます。３箱あれば全てのORTシリーズが入ります。表紙も見やすいので、子供も探しやすいです。素材はプラスチックです。横40高さ18.5奥行40、手前の高さ10.5センチ。洋書など色々出品しています。よろしければご覧ください。
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http://narcologia.ru/goods/browse430091.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle629125.html
専用です オックスフォードリーディングツリー-
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