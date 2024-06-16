PCエンジン 人気ソフト10本セット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。PCエンジンソフトまとめ売り4本です。出たなツインビーR.TYPEⅡSUPERDARIUS愛、超兄貴ドラゴンナイトⅡトリッキーPCパチスロアイドルギャンブラーBALLISTIXアーケードカードDUO天の声バンク写真の内容が全てです。ケースや説明書に色あせ、細かい傷やスレあります。Huカード7枚CDROM3枚あります。起動確認済みです。購入後ノークレーム、ノーリターンでお願いします。無理なき値下げはお受け出来ます。交渉中でも先に購入された方優先になります。ご了承ください。よろしくお願いします。
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