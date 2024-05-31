サクラ大戦 ドリームキャスト 本体

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商品詳細
動作確認済みです。ソフト未開封付属品本体、箱、内箱、コントローラー、説明書類、ソフト類、AVケーブル、モジューラーケーブル、ビジュアルメモリーOperationhasbeenchecked.SoftwareunopenedAttachmentMainunit,box,innerbox,controller,manual,software,AVcable,modularcable,visualmemory
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